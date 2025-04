Calcio: Genoa; con la Lazio rientra Frendrup, dubbio Malinovskyi

agenzia

Nel prepartita divisa speciale dedicata all'earth day del 22/4

GENOVA, 17 APR – Prosegue sotto la pioggia incessante la preparazione dei rossoblù di Vieira attesi lunedì dalla sfida casalinga contro la Lazio. Per la gara con i biancocelesti il tecnico francese potrà contare sul rientro di Frendrup, che ha saltato la sfida del Bentegodi contro il Verona per squalifica, e di Matturro. Sotto osservazione invece Ruslan Malinovskyi assente contro i gialloblù per un colpo ricevuto in allenamento proprio alla gamba che si era infortunata a settembre scorso. Le prime indicazioni sono positive ma il centrocampista ucraino rimane in dubbio e verrà valutato giornalmente. In recupero anche Mattia Bani, sempre più vicino al rientro, e se venissero confermati i progressi potrebbe strappare una convocazione per lunedì. La sfida del 21 aprile verrà dedicata dal Genoa all ‘Earth Day del giorno successivo. Per l’occasione i giocatori del Grifone per tutta la fase del riscaldamento pre-partita indosseranno una muta di maglie verdi, il colore simbolo delle battaglie ambientali e delle rivendicazioni ecologiste, personalizzate nella circostanza con le patch “Genoa x Earth Day” e “We Play Green” (weplaygreen.com). Quest’ultima è l’associazione fondata nel 2020 dal nazionale norvegese e centrocampista rossoblù, Morten Thorsby, particolarmente attivo come capitano e ambasciatore in questo ambito.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA