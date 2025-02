Calcio: Genoa, contro l’Empoli Vieira ritrova capitan Badelj

agenzia

Tre gli assenti, Ahanor, Thorsby e Vitinha

GENOVA, 27 FEB – L’Empoli nel mirino per il Genoa di Patrick Vieira atteso domenica al Ferraris dalla sfida ai toscani reduci dal successo ai rigori in Coppa Italia a Torino contro la Juventus. Gara fondamentale nella corsa salvezza per il Grifone che ha già vinto la sfida dell’andata al Castellani e che punta al bis davanti al proprio pubblico. Ancora una volta è atteso il tutto esaurito con la prevendita che prosegue a gonfie vele. L’allenatore francese dovrà fare a meno di Thorsby e Vitinha oltre al lungodegente Ahanor ma punta a ritrovare capitan Badelj al terzo giorno consecutivo di allenamento con i compagni. A seconda del recupero del centrocampista croato il tecnico valuterà le varie opzioni tattiche dal consueto 4-3-3 al 4-2-3-1. Sabato intanto al Mei-Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana si terrà una conferenza dedicata a Guillermo Stábile, primo capocannoniere nella storia dei Mondiali e figura simbolo del calcio argentino di origine italiana. A 90 anni dal suo arrivo in Italia, dove ha lasciato un segno indelebile con la maglia del Genoa CFC, verrà ripercorso il suo viaggio sportivo e personale attraverso le parole del nipote Guillermo Luis Barreira, che sta attraversando le città europee più significative della carriera del nonno. Genova, dove Stábile giocò e allenò, sarà una tappa fondamentale di questo racconto.

