Calcio: Genoa, Ekhator ed Ekuban disponibili per la Juventus

Mercato, dal Besiktas torna in rossoblù centrocampista Onana

GENOVA, 30 AGO – Un Ferraris da tutto esaurito per la sfida alla Juventus di domani alle 18.30. Sono 35 mila gli spettatori già sicuri del posto nell’impianto genovese con poche decine di tagliandi ancora disponibili. L’ultima rifinitura in casa Genoa ha confermato il recupero di Caleb Ekuban, regolarmente convocato, mentre Jeff Ekhator, ieri assente per una lieve attacco febbrile è tornato a disposizione e sarà disponibile. Ekhator peraltro già preconvocato dalla nazionale Under 20 assieme a Romano è stato invece “promosso” e convocato dall’Under 21 assieme a Fini e Venturino. L’unico indisponibile per la gara di domani sarà dunque il difensore Otoa. Sfida molto sentita quella alla Juventus che arriva a pochi giorni dal compleanno numero 132, che sarà il 7 settembre prossimo, con la Gradinata Nord che attraverso un comunicato ha invitato tutti a recarsi allo stadio indossando la maglia rossoblù. “Una maglia e un pallone: tutto è iniziato così. Oggi, alla soglia dei 132 anni di storia, quella maglia che tanto amiamo è diventata simbolo di un legame unico e un amore incondizionato. Vi chiediamo di indossarla tutti, come segno di appartenenza, nella gara di Domenica contro la Juventus. Nessuno è venuto prima”. Sul fronte mercato infine in arrivo il centrocampista Jean Onana già in prestito negli ultimi sei mesi dal Besiktas che vestirà nuovamente la maglia del Grifone. Onana è in viaggio verso l’Italia e domani sarà presente allo stadio per assistere alla partita tra il Genoa e la Juventus.

