Calcio: Genoa pareggia 1-1 con nazionale universitaria Giappone

agenzia

Vantaggio rossoblù con Malinovskyi, pareggio di Shinoda

GENOVA, 05 AGO – Il penultimo test del Genoa prima dell’esordio in Coppa Italia di Ferragosto si è chiuso sul risultato di 1-1 contro la nazionale universitaria giapponese composta da giocatori del 2003 e 2004 in tour in Italia dove sfiderà tra le altre Verona e Fiorentina. Gara dai ritmi tutt’altro che estivi nonostante il gran caldo al centro sportivo ‘Signorini’ sfruttata dal tecnico rossoblù per aumentare il minutaggio di chi aveva giocato meno. Esordio durante la sfida per il neo acquisto Ostigard, che ha mostrato già un’ottima sintonia con i compagni di squadra e minuti nelle gambe per Carboni e Colombo, quest’ultimo autore di una conclusione finita sul palo. Primi minuti anche per il capitano Vasquez subentrato nella ripresa che è rientrato dalle vacanze solo la settimana scorsa. Vieira ha tenuto a riposo Leali, Marcandalli, Otoa, Messias, Stanciu, Vitinha e Vogliacco oltre a Cuenca fermo per un affaticamento muscolare. Entrambi i gol nel primo tempo: Genoa in vantaggio con Malinovskyi su rigore mentre per la nazionale universitaria giapponese ha pareggiato Shinoda. Sabato prossimo a Rennes ultima amichevole precampionato per la squadra di Vieira prima dell’esordio in Coppa Italia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA