Calcio: Genoa record assoluto di abbonamenti, 28.101

Per il terzo anno consecutivo superato il primato precedente

GENOVA, 04 AGO – Dal ritorno in serie A nella stagione 2023/24 i tifosi del Genoa continuano a macinare record e anche quest’anno si sono superati. Per il terzo anno di fila hanno stabilito il nuovo record assoluto di abbonamenti per il club rossoblù. Dopo i 27777 del campionato 2023/24 e i 28093 dello scorso anno, la prossima stagione, che partirà il 23 agosto con la sfida casalinga contro il Lecce, ad essersi assicurati un posto al Luigi Ferraris sono 28101 tifosi genoani. Dato che, sommato ai pochi posti di vendita libera rimasti, ha permesso al club di mantenere una media di presenze nello scorso campionato di 31579 spettatori nonostante una gara giocata a porte chiuse come quella contro la Juventus, dunque quello che sarebbe stato un altro tutto esaurito, in seguito agli incidenti post derby di Coppa Italia a settembre 2024. Grazie a questi numeri il Genoa si è collocato nell’ultima stagione al settimo posto per media spettatori dietro alle big Milan, Inter, Roma, Napoli, Lazio e Juventus. Altissima anche la percentuale di riempimento dell’impianto, che negli anni per lavori di ammodernamento a partire dai nuovi sky box ha visto la capienza scendere da 37 mila a poco più di 33 mila, che è stata del 94,45% in quinta posizione alla pari con il Milan.

