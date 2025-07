Calcio: Genoa, superata quota 10mila abbonati in due settimane

agenzia

Lunedì la squadra al Signorini per il via alla nuova stagione

GENOVA, 03 LUG – Sono già 10.000 gli abbonamenti rinnovati dai tifosi genoani a meno di due settimane dal lancio della nuova campagna abbonamenti ‘Meravigliosa’ con Jerry Calà testimonial d’eccezione. Il traguardo è stato raggiunto oggi e lo ha annunciato lo stesso club rossoblù con una nota sul proprio sito ufficiale ricordando che per i possessori della tessera stagionale dello scorso campionato, quando fu stabilito il record assoluto con 28.093 abbonati, c’è tempo sino al 13 luglio per far valere la prelazione e rinnovare l’abbonamento. Genoa che è peraltro ormai ad un passo dal riprendere i lavori sul campo. L’appuntamento è per lunedì prossimo quando i giocatori si ritroveranno al Signorini agli ordini del tecnico Vieira mentre la squadra partirà poi la settimana successiva per il ritiro di Moena. Al centro sportivo rossoblù però alcuni elementi reduci da problemi fisici a fine scorso campionato sono già al lavoro per proseguire i rispettivi iter personalizzati, tra questi Malinovskyi e Vitinha, due giocatori molto attesi per la prossima stagione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA