Calcio: Genoa; tegola per Gilardino, si ferma anche Frendrup

agenzia

Contro l'Atalanta indisponibile anche Badelj, è emergenza

GENOVA, 01 OTT – Brutte notizie in casa Genova. Dopo gli infortuni di Malinovskyi, Ekuban, Messias e Badelj si è fermato anche Frendrup. Il centrocampista danese, appena convocato dal proprio ct per i prossimi impegni della nazionale maggiore ha subito una lesione di primo grado al polpaccio della gamba destra e salterà sicuramente la gara di sabato a Bergamo oltre ad essere a rischio anche la successiva sfida con il Bologna dopo la sosta. Indisponibile per la gara con l’Atalanta anche Badelj che si era fermato nel primo tempo della sfida con la Juventus sabato scorso. Badelj ha riportato una lesione lieve del flessore della gamba sinistra e sarà rivalutato dopo la sosta. Con la ripresa di oggi degli allenamenti invece primi test per il brasiliano Messias che verrà valutato quotidianamente in vista di sabato. Si allena in gruppo l’esterno inglese Norton-Cuffy che potrebbe trovare la prima convocazione stagionale dopo l’operazione ai piedi che ne ha frenato l’utilizzo sin dal suo arrivo in estate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA