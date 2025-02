Calcio: Genoa; Vieira, a Torino voglio più concentrazione

agenzia

Bani e Onana ok. Messias sta molto bene. Out De Winter

GENOVA, 06 FEB – Seconda trasferta consecutiva per il Genoa atteso sabato sera a Torino dalla sfida ai granata. Rossoblù che dovranno fare a meno dello squalificato De Winter e di Cornet, distrazione muscolare. Vieira recupera però Bani e avrà un Onana in più, seppur non dal primo minuto. “Ci aspetta una partita complicata e difficile però anche noi siamo una squadra difficile contro cui giocare. Sappiamo che sarà dura ma dovremo essere concentrati. Saremo pronti a fare la gara che vogliamo fare”. Il tema della concentrazione è molto importante per il tecnico francese che non ha ancora digerito i due gol subiti a Firenze. “La gara con la Fiorentina dimostra che c’è ancora qualcosa da migliorare. Avremmo meritato di più e invece siamo usciti senza punti. Questo significa che non possiamo abbassare mai la concentrazione, nè la nostra determinazione, entrambe devono essere sempre al massimo. Il nostro obiettivo è prendere punti, fare risultati e rimanere in serie A. Abbiamo dimostrato di essere una squadra organizzata però abbiamo preso due gol che mi danno ancora fastidio. Ripeto che non possiamo permetterci la mancanza di concentrazione”. Un Genoa che ha visto segnare nelle ultime sfide soprattutto i difensori e attende il ritorno al gol di Pinamonti. “Ha voglia di segnare ma io sono molto contento della sua partita: lavora per la squadra e mi piace la sua mentalità. So che il gol è importante non c’è dubbio ma in questo momento conta il lavoro che fa sul campo. Non sono preoccupato perché non segna, d’altra parte ha anche avuto sfortuna. Quello che conta in avanti è il fatto che creiamo occasioni”. Tra le note liete il recupero di Messias. “Sta crescendo ed è da due settimane che si allena bene con la squadra. Mi piace la sua mentalità e sono contento del suo comportamento sul campo perché si impegna al massimo. Può dare tantissimo alla squadra. Mi piace la sua attitudine quando si allena. Posizione? Ha le qualità per giocare sia a destra che sulla fascia che centralmente e può fare la seconda punta. Ha inoltre qualità nei piedi ed è forte nell’uno contro uno”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA