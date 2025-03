Calcio: Genoa; Vieira ‘passo avanti verso la salvezza’

agenzia

'Meritiamo di stare in Serie A. Miretti è stato molto positivo'

ROMA, 14 MAR – “Sono molto soddisfatto, era importante per noi iniziare la partita bene e l’abbiamo fatto. Questa squadra merita di stare in Serie A e stasera abbiamo fatto un passo avanti”. Così, ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Genoa, Patrick Viera. “Il primo tempo è stato uno dei più completi da quando sono arrivato – ha aggiunto – Miretti è stato molto positivo, tutti i giocatori sono stati bravissimi sul piano dell’atteggiamento. Oggi ha fatto questi due gol meritati, può farne molti altri”. “Salvezza ipotecata? Sì, era una partita importantissima da vincere. Abbiamo fatto un passo avanti, ma mancano ancora dei punti. Questa società si merita di restare in Serie A”, ha concluso Vieira.

