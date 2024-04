Calcio: Genoa; Zangrillo, Gilardino merita rispetto non menzogne

agenzia

Presidente sul futuro del tecnico, basta chiacchiericcio insulso

GENOVA, 11 APR – Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo è intervenuto sulle voci sul futuro dell’allenatore Alberto Gilardino a margine della presentazione del ritiro estivo a Moena del Grifone. Sembra chiudere la porta ai sussurri che vorrebbero il tecnico lontano da Genova e vicino a Firenze visto che il contratto del mister rossoblù è in scadenza, ma in particolare smentisce trattative sulla parte economica del contratto: “Invito tutti a non raccogliere queste piccole menzogne che stanno circolando perché siamo il Genoa, siamo una grande società e non dobbiamo – nel tentativo di dare notizie – sempre cadere nel rischio di non dire putta….irriguardose nei confronti di un uomo che merita tutto il mio rispetto e che difenderò in prima persona fin quando sarà necessario”. “Quando leggo che si parla addirittura di appannaggi economici di una certa entità, di ingaggi proposti e non ancora accettati, penso che si metta in una situazione difficile un uomo che non merita di essere messo in una situazione difficile e che riguarda anche la società che io rappresento, perché non ne so nulla” ha detto ancora Zangrillo. Che aggiunge: “Una cosa deve essere chiara. Merita tanto rispetto, tanta gratitudine, tutti i miei ringraziamenti personali. E’ una persona che non conoscevo e che ho imparato a conoscere bene in questo anno abbondante. È una persona straordinaria, ha ottenuto risultati straordinari ed ha saputo valorizzare il gruppo in un contesto difficilissimo. Lo difenderò sempre perché sta facendo qualcosa di molto importante”.

