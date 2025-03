Calcio: Ghisolfi ‘quarto posto? Roma senza paura e limiti’

agenzia

'Sappiamo da dove veniamo, abbiamo la bava alla bocca'

ROMA, 28 MAR – “Quarto posto? Noi non ci poniamo questa domanda, perché sappiamo da dove veniamo. Abbiamo attraversato la tempesta e ora siamo concentrati, non vogliamo mollare, questo è certo”. Lo ha detto Florent Ghisolfi, responsabile dell’area tecnica della Roma, a Sky Sport. “Vogliamo dare il massimo per vedere dove arriveremo – ha aggiunto -. Visto il punto di partenza, non possiamo porci limiti. Non possiamo nemmeno avere paura. Abbiamo la bava alla bocca, il coltello tra i denti e siamo pronti a continuare così e a dare il massimo. Oggi siamo riusciti a creare una famiglia. Abbiamo un gruppo unito in cui tutti danno il massimo per la squadra”. Ghisolfi ha parlato poi di meriti di Ranieri e del suo rapporto con l’allenatore: “Eravamo in una situazione difficile e la scelta di Claudio è stata molto importante per il club. Eravamo in una tempesta e avevamo bisogno di qualcuno che ci guidasse e ci aiutasse. E’ una persona che porta molta calma, molta serenità, ma allo stesso tempo anche molta forza. La sua è una ‘forza tranquilla’. E poi ha tantissima esperienza. Ha una grande conoscenza della Roma e di Roma, la città, cosa che è molto importante. Per me è un’esperienza fantastica lavorare con lui, ancor più dal punto di vista umano che professionale, perché è un gentiluomo. Anche nelle situazioni di alta pressione ha sempre il sorriso sulle labbra. E’ un’esperienza semplicemente magica. È la sua ultima sfida, credo, alla Roma e ha dentro di sé il sogno di portare il club a qualcosa di grande”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA