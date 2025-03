Calcio: Giampaolo, ‘Contro Roma come se fosse ultimo match’

agenzia

Tecnico Lecce:'Dare sempre massimo senza avere alcun rimpianto'

LECCE, 28 MAR – Smaltita la sosta per gli impegni delle nazionali, la giostra del campionato è pronta a riprendere. Il Lecce di Marco Giampaolo, atteso da una lunga volata salvezza, riceve al Via del Mare la Roma di Claudio Ranieri. Giallorossi salentini, con quattro sconfitte consecutive sul groppone, che cercheranno di dare una sterzata decisiva alla classifica, giallorossi capitolini, con ben sei vittorie consecutive, ai piedi della zona europea. Il tecnico dei salentini inquadra così il momento dei suoi: “L’aspetto più importante è che quando rientrano i giocatori dagli impegni con le nazionali ritrovino subito la modalità campionato – le parole di Giampaolo nella conferenza della vigilia – Nella sosta ci sono modi diversi di vivere le cose, bisogna catapultarsi mentalmente nella partita da giocare”. Diversi i segnali avuti dai giocatori restati in sede: “Ammetto che quelli che sono rimasti si sono allenati bene – prosegue – Hanno fatto una buona settimana e più di uno mi ha dato segnali positivi. Qualcuno, per partecipazione ed impegno, ha fatto meglio di quanto stava facendo”. L’occasione di riscatto passa dalla gara contro la Roma, ed il tecnico giallorosso spende parole di elogio per il suo collega: “Ranieri, oltre ad essere un fuoriclasse della panchina, è un fuoriclasse della comunicazione – ammette Giampaolo – E’ un grande allenatore, di esperienza e abilità. La Roma nelle ultime tredici gare ha collezionato dieci vittorie e tre sconfitte nelle ultime tredici: quindi il suo tecnico sa bene che, per di più nella settimana post sosta, l’attenzione deve essere mantenuta alta, quindi è giusto lanciare dei segnali”. Sull’atteggiamento da avere contro i capitolini L’allenatore del Lecce è esplicito: “La squadra deve mettercela tutta, dare il massimo sempre. Ai tifosi chiedo di sostenerci sempre, fino all’ultimo minuto, poi al 95esimo, se ci saremo meritati, i fischi è giusto la gente ci fischi”. A chi gli chiede l’eventuale quota salvezza, Giampaolo replica così: “Non faccio nessun tipo di calcolo, bisogna giocare ogni partita come fosse l’ultima. Bisogna scendere in campo per dare il massimo, senza nessun tipo di masturbazione mentale e senza poi aver alcun tipo di rimpianto”.

