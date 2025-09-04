Calcio: giovani e italiani, in Serie B l’età media è 25 anni

agenzia

Su 582 tesserati 143 stranieri, l'Empoli la squadra millennial

ROMA, 04 SET – I numeri confermano ancora una volta che la Serie B è un campionato italiano e giovane. Si è chiuso il calciomercato e come da codice di autoregolamentazione le società hanno depositato le liste in Lega Serie B. I numeri testimoniano che le caratteristiche di italianità e gioventù sono ancora dominanti in B: su 582 tesserati, infatti, 439 hanno il passaporto del nostro Paese (143 gli stranieri), cioè il 75,4% del totale. Buoni anche i numeri degli Under 21 che rappresentano il 32% del totale (187 tesserati) e che diventano il 26% se si considera solo gli italiani: più di un giocatore su quattro presente nelle liste delle 20 squadre di B è quindi potenzialmente un giocatore convocabile da Baldini, piuttosto che da Nunziata o Bollini. Se si sale alla categoria Under 23 la percentuale arriva al 45% (36% solo di italiani, cioè 208 calciatori su 263 nati entro il 2002). Infine l’età media che si attesta a 25,2 anni, in calo rispetto alla scorsa stagione (25,7). L’Empoli la squadra più giovane con una media di nati nel 2003.

