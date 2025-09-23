Calcio: giudice A; due giornate di squalifica a Guendouzi

agenzia

Un turno di stop anche a Belahyane. Squalificato Vieira

ROMA, 23 SET – Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, al giocatore della Lazio, Guendouzi, espulso domenica al termine del derby Lazio-Roma “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni insultanti al direttore di gara”. Un turno di stop anche all’altro giocatore della Lazio, Reda Belahyane “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”. Tra gli allenatori, una giornata di squalifica e 15mila euro di ammenda, per il’allenatore del Genoa, Patrick Vieira, espulso “per avere, al 54° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un’espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da una Assistente e dal Quarto Ufficiale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA