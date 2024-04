Calcio: giudice Brasile, Robinho sconterà subito 9 anni carcere

agenzia

L'ex giocatore condannato per stupro

(ANSA-AFP) – BRASILIA, 21 MAR – L’ex calciatore brasiliano Robinho deve scontare subito la pena per stupro di nove anni di carcere. E’ quanto ha deciso un giudice della Corte Suprema brasiliana che ha respinto la sospensione della pena richiesta dallo stesso Robinho fino a quando non saranno esauriti tutti i possibili ricorsi e l’ex calciatore (tra le altre squadre anche del Milan) dovrà quindi scontare immediatamente la sua pena di 9 anni di carcere per stupro. “Respingo la richiesta di misure cautelari e si mantiene l’ordine di detenzione affinché possa iniziare a scontare la pena”, ha dichiarato il giudice Luiz Fux nella sua sentenza. (ANSA-AFP).

