Calcio: giudice; in serie A 5 squalificati per un turno

Una giornata di stop anche per Motta e Vanoli

ROMA, 13 GEN – Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato cinque giocatori per una giornata in relazione alle partite della 20/a gionata del campionato di serie A fin qui giocate. Tra i calciatori espulsi, fermato per un turno Loum Tchaouna (Lazio); tra i non espulsi, squalificati, sempre per una giornata, Karol Linetty (Torino), Jhon Janer Lucumi’ Bonilla (Bologna); Sebastian Walukiewicz (Torino), Francesco Zampano (Venezia). Tra gli allenatori, una giornata di squalifica è stata inflitta all’allenatore della Juventus Thiago Motta ed una a quello del Torino Paolo Vanoli, entrambi espulsi durante il derby. Un turno di stop anche per il collaboratore del tecnico dell’Udinese Runjac, Przemyslaw Pawel Malecki, “per avere, al 17° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale”.

