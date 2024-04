Calcio: Giulini, Acerbi? Per parlarne servono certezze

agenzia

"Se ci fosse evidenza, giusto punire in maniera severa"

CAGLIARI, 21 MAR – “Non ho visto esattamente quale sia stato il labiale, se ci sia stato un insulto o meno, e di quale entità. È difficile quindi giudicare non sapendo cos’è successo realmente. Quello che penso è che se ci fosse qualcosa di eclatante, chiaro, evidente, registrato – e quindi purtroppo arrivato a casa di tutti i bambini e di tutti gli adolescenti che invece vogliamo indirizzare verso tutt’altro – andrebbe punito e andrebbe fatto in maniera molto severa”. Così il presidente del Cagliari Tommaso Giulini sul caso Acerbi a margine della giornata sportiva contro il razzismo oggi a Monte Claro. “Qualora, viceversa ci siano dei dubbi su ciò che può essere stato detto – ha precisato -, credo che tutti noi dovremmo capire che si tratta di normali dinamiche di campo come ne accadono tante. A volte in campo si eccede anche verbalmente, ma tutto termina con il fischio finale e con un abbraccio. Questa è la grande e fondamentale distinzione in questo caso e ogni volta che ci sono situazioni così delicate: senza certezze – ha ribadito Giulini – è sbagliato e controproducente strumentalizzare e continuare a parlarne”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA