Calcio: gli arbitri di C in raduno a Cascia

Sara' sperimentata Football video support

ROMA, 31 LUG – La commissione arbitri di serie C si è radunata a Cascia per preparare e programmare la stagione sportiva 2025-26, che a breve vedrà rotolare il pallone in tutte le sessanta città della Lega Pro. Nel raduno umbro, presenti anche il presidente dell’associazione italiana arbitri, Antonio Zappi, con i vicepresidenti Francesco Massini e Michele Affinito, è arrivato il saluto del presidente della Serie C, Matteo Marani. Hanno partecipato anche l’ex arbitro internazionale Nicola Rizzoli (Director of Refereeing della CONCACAF) e il consulente di Lega Eugenio Abbattista. Il responsabile della Can C Daniele Orsato e i componenti della commissione Carbone, Gava, Giallatini, Giannoccaro e Pizzi hanno radunato la formazione dei direttori di gara per definire le linee guida stagionali con una novità: la presenza del Football Video Support, la cui sperimentazione vedrà protagonista proprio la Serie C, che si conferma laboratorio del calcio italiano.

