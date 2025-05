Calcio: gol Messi diventa opera d’arte, all’asta da Christie’s

agenzia

Iniziativa benefica di Inter Miami con Unicef e Morgan Freeman

ROMA, 13 MAG – Lionel Messi sceglierà il suo gol più bello per permettere all’artista Refik Anadol di trarne un’opera da mettere all’asta da Christie’s il prossimo 11 giugno: i proventi andranno in beneficenza con la collaborazione della Inter Miami Foundation e Unicef. L’iniziativa benefica “A goal in life” parte già da ora con il lancio di un video di presentazione la cui voce narrante è affidata a Morgan Freeman. Il gol scelto sarà svelato a livello globale sui canali social ufficiali dell’Inter Miami CF Foundation il 22 maggio e sarà immortalato attraverso una collaborazione artistica con Refik Anadol, L’opera finale che verrà ufficialmente svelata a New York dalla casa d’aste Christie’s l’11 giugno e porterà la firma di entrambi gli artisti. Leo Messi ha segnato oltre 800 gol nel corso della sua carriera, l’ultimo dei quali proprio pochi giorni fa contro il Minnesota nella MLS con la maglia dell’Inter Miami. Molti di questi gol hanno segnato momenti leggendari e conquistato titoli importanti. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a progetti di beneficenza. Tra questi l’accesso a programmi di istruzione di qualità per i bambini di cinque paesi dell’America Latina e dei Caraibi. “Scegliere un solo gol tra tutti è molto difficile: ognuno è speciale a modo suo, e alcuni sono davvero importanti o evocano ricordi incredibili. Ma vale la pena selezionarne uno come preferito, per rendere possibile questo progetto unico”, ha dichiarato Leo Messi. “È uno straordinario onore unire le forze con Leo Messi, uno dei più grandi atleti dei nostri tempi, per un progetto che sostiene organizzazioni no-profit, tra cui l’UNICEF, e che unisce l’eredità emotiva dello sport al futuro dell’arte”, ha detto Refik Anadol. “L’istruzione è il carburante dei sogni. Ecco perché l’Inter Miami si impegna a sostenere programmi che garantiscono l’accesso all’istruzione a tutti”, ha dichiarato Jorge Mas, Managing Owner dell’Inter Miami CF. Guidato dalla Inter Miami CF Foundation, il progetto “A Goal in Life” – a cui la Fondazione ha invitato Leo Messi e Refik Anadol a partecipare – è sotto la direzione creativa di Xavier Roca, con la curatela artistica di Ximena Caminos. L’asta si chiuderà il 25 luglio da Christie’s a New York.

