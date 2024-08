Calcio: Gonzalez alla Juve, tifosi Fiorentina contestano società

agenzia

Al Franchi cori anche contro il giocatore argentino

FIRENZE, 25 AGO – Prima lo striscione “La vostra Ambizione è vendere la nostra Passione, Juve M….” firmato Curva Fiesole 1926 con tutto lo stadio Franchi ad applaudire, e poi il coro “Rispettate la nostra maglia” con molti tifosi della Tribuna che si sono rivolti verso il settore della Tribuna Autorità dove di solito siedono i dirigenti della Fiorentina. In questa maniera la Curva Fiesole e lo stadio al 19′ di Fiorentina-Venezia ha contestato la cessione di Nico Gonzalez, dopo che negli anni passati ai bianconeri erano già stati venduti prima Chiesa e poi Vlahovic. I tifosi della Curva Fiesole, da quest’anno in Curva Ferrovia per i lavori di restyling dello stadio Franchi, hanno poi iniziato a intonare il coro: “Spendere, bisogna spendere per vincere…bisogna spendere per vincere…”, invitando così i dirigenti viola a fare una Fiorentina ancor più competitiva. Non è poi mancata anche la pensate contestazione contro Nico Gonzalez, con numerosi cori, che dopo tre anni in viola ha deciso di passare alla Juventus.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA