Calcio: Gotti, gara in salita e Lecce poco incisivo

agenzia

Provato a impensierire nerazzurri, rigore dato loro tranquillità

MILANO, 24 AGO – “Al quarto minuto del primo tempo non siamo stati attenti in area di rigore, ci siamo fatti attrarre dalla palla, perdendo poi l’uomo. La bravura dell’Inter, ma anche la nostra disattenzione hanno portato la gara in salita”: è l’analisi di Luca Gotti, tecnico del Lecce, sconfitto 2-0 a San Siro dall’lnter. “Abbiamo cercato di dar fastidio all’Inter quando abbiamo avuto la possibilità – spiega -, siamo poco incisivi e speravamo di giocarcela in un modo un po’ diverso negli ultimi 20 minuti. Il rigore ha dato loro molta più tranquillità nella gestione del finale”.

