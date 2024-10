Calcio: grave lesione al crociato per Carvajal, ‘devo operarmi’

agenzia

Giocatore Real si è infortunato ieri in uno scontro di gioco

ROMA, 06 OTT – Grave infortunio per il giocatore del Real Madrid Dani Carvajal in uno scontro di gioco ieri nei minuti finali della sfida con il Villarreal. A comunicarne l’entità lo stesso giocatore che ha pubblicato un post con una foto scattata direttamente dall’ambulanza: “Si conferma una grave lesione al legamento crociato, dovrò passare in sala operatoria e stare fuori dal campo per qualche mese. Non vedo l’ora di iniziare la guarigione e tornare come una bestia. Grazie mille a tutti per i vostri messaggi, mi sento molto amato”. In un contrasto con Yeremy Pino, lo spagnolo ha riportato una iperestensione del ginocchio destro dopo che la sua gamba era di fatto rimasta agganciata a quella dell’avversario. Il giocatore aveva lasciato il campo in barella.

