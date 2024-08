Calcio: Hellas Verona e Napoli ricordano Giuliano Giuliani

agenzia

Prima della gara al Bentegodi, maglia alla figlia Gessica

VERONA, 17 AGO – Hellas Verona e Napoli inizieranno il loro campionato, domani allo stadio ‘Bentegodi’, con un ricordo di Giuliano Giuliani, portiere che ha difeso i pali sia dei gialloblù dal 1985 al 1988 che degli azzurri, dal 1988 al 1990. Per l’occasione, allo stadio sarà presente la figlia Gessica, che prima della gara riceverà una maglia ricordo di entrambi i club. Giuliani è stato uno dei migliori portieri della sua epoca, vestendo negli anni Ottanta la maglia della nazionale, con cui ha partecipato alle Olimpiadi di Seul del 1988 grazie alle prestazioni con la maglia dell’Hellas, e conquistando uno scudetto e una Coppa Uefa con il Napoli. La sua storia, per troppo tempo dimenticata, viene raccontata dal giornalista Paolo Tomaselli nel libro “Giuliano Giuliani, più solo di un portiere”, e dal documentario di Sky “L’uomo della domenica” di Giorgio Porrà. Verona e Napoli domenica scenderanno in campo uniti nel ricordo di un grande portiere, ma soprattutto di una persona che ha sofferto tanto e in silenzio, troppo a lungo.

