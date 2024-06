Calcio: Hummels lascia il Borussia Dortmund dopo 13 anni

agenzia

Per media tedeschi il difensore piace al Milan

DORTMUND, 14 GIU – Mats Hummels dopo 13 anni lascia il Borussia Dortmund. “Cari tifosi, il mio tempo in giallo e nero sta per finire dopo oltre 13 anni. È stato un grande onore e una grande gioia per me aver giocato per il BVB per così tanto tempo”, ha dichiarato Hummels, citato nel comunicato stampa del club. Il direttore sportivo del Dortmund Sebastian Kehl, che ha giocato al fianco di Hummels nel club, ha dichiarato che il BVB perde “senza dubbio una personalità eccezionale”, descrivendo il difensore come “uno degli ultimi del suo genere nel calcio”. Nei due periodi trascorsi a Dortmund, intervallati da tre stagioni al Bayern Monaco tra il 2016 e il 2019, il 35enne ha vinto due campionati tedeschi e due Coppe di Germania, raggiungendo anche la finale di Champions League nel 2013 e nel 2024; in quest’ultima edizione è stato anche nominato nella squadra Uefa della stagione. Hummels – campione del mondo con la Germania nel 2014 – ha dichiarato di voler continuare a giocare, preferendo un trasferimento in un altro club tedesco o europeo per stare vicino al figlio, che vive a Monaco. Secondo i media tedeschi, avrebbe suscitato l’interesse del Milan. La partenza di Hummels arriva un giorno dopo che l’allenatore del Dortmund, Edin Terzic, ha annunciato a sorpresa di voler lasciare il club, appena due settimane dopo averlo portato in finale di Champions League. Anche un altro veterano del Dortmund, l’attaccante Marco Reus, ha annunciato che lascerà il club alla fine di questa stagione.

