Calcio: Ibra, il mercato del Milan chiude quando lo dico io

agenzia

Non abbiamo bisogno di cedere,Fofana tiene squadra in equilibrio

MILANO, 17 AGO – ”L’allenatore fa l’allenatore, la società fa il resto. Non abbiamo bisogno di fare altri acquisti. Non abbiamo bisogno di cedere nessuno, perché ci sono tante competizioni. Però il mercato chiude quando dico io che chiude. Siamo al giorno 6 su 7″: lo dice Zlatan Ibrahimovic senior advisor di RedBird per il Milan durante la conferenza di presentazione di Fofana, arrivato dopo Morata, Pavlovic, Emerson Royal. “Con questi quattro nuovi abbiamo raddoppiato le alternative e poi c’è Milan Futuro. Questi quattro acquisti erano già obiettivi ancora prima di scegliere l’allenatore”, spiega Ibrahimovic. E su Fofana: “Abbiamo cercato un centrocampista che tenga la squadra in equilbrio. E’ un giocatore completo, che sa spaccare le linee, che può fare gol. E’ stata una delle trattative più lunghe, ma adesso quello che conta è che lui sia qui. La squadra è completa, siamo molto contenti e gli do il benvenuto al Milan”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA