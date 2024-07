Calcio: Ibra, Milan Futuro e Prima squadra saranno copia-incolla

agenzia

"Opportunità per i giovani, eliminiamo differenza con Primavera"

MILANO, 04 LUG – “Vogliamo dimostrare che crediamo nei nostri talenti e dare loro un’opportunità di entrare in prima squadra. I giovani per il Milan sono importanti. Milan Futuro e Prima squadra sarà una sola squadra, un copia-incolla. Ciò che farà Fonseca verrà replicato in Milan Futuro. Tutto sarà uguale”: Zlatan Ibrahimovic, operating partner di RedBird nel Milan, spiega obiettivi e ambizioni di Milan Futuro, formazione rossonera che giocherà in Serie C allenata da Daniele Bonera. “Vogliamo che i talenti abbiano una possibilità di entrare in Prima squadra. C’è troppa distanza tra Primavera e Prima squadra. Il passaggio non permette ai giovani di avere esperienza – spiega Ibrahimovic in conferenza a Milanello – con Milan Futuro hanno modo di fare esperienza, potranno giocare con gli adulti, un calcio più presente e più difficile. Devono diventare uomini. Per noi è una novità, dobbiamo trovare equilibrio, ma siamo organizzati e preparati. Simic, Zeroli, Jimenez sono parte del Milan Futuro”.

