Calcio: Ibra,’Zirkzee è passato, ma abbiamo in mente attaccante’

agenzia

Fonseca, sappiamo chi vogliamo e lo aspettiamo a breve

MILANO, 08 LUG – “Stiamo parlando ma non abbiamo fretta. Il mercato è lungo. Nuovi acquisti arriveranno. Zirkzee è passato. Abbiamo in mente chi vogliamo in attacco. C’è qualcuno che puntiamo”: lo annuncia Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di Red Bird, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Paulo Fonseca. “La fretta è nemica della perfezione – aggiunge Fonseca -, noi sappiamo quello che vogliamo e al momento giusto avremo il giocatore. Abbiamo bisogno di un attaccante. Stiamo provando insieme a prendere un giocatore con le caratteristiche giuste. Se siamo una squadra che vuole giocare gli ultimi trenta metri serve un giocatore forte. Sappiamo chi è il giocatore che vogliamo e lo aspettiamo qui a breve”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA