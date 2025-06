Calcio: il 9 agosto per la Lazio amichevole contro il Burnley

agenzia

Biancocelesti in Inghilterra, inizio alle ore 16 italiane

ROMA, 27 GIU – Prende sempre più forma il calendario delle amichevoli estive della Lazio. La società, infatti, ha reso noto che, oltre ai test internazionali contro Fenerbahce e Galatasaray, la squadra di Maurizio Sarri sfiderà il Burnley, formazione di Premier League, il prossimo 9 agosto al Turf Moor Stadium con calcio d’inizio fissato per le 15 locali, le 16 in Italia. Un banco di prova importante quello a cui si sottoporranno i biancoceleste e che servirà a Sarri per capire, a pochi giorni dall’inizio del campionato, il livello raggiunto dalla propria squadra.

