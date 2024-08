Calcio: il Barça di Flick affonda nell’amichevole col Monaco

agenzia

Nel Trofeo Gamper catalani battuti 3-0

BARCELLONA, 13 AGO – Il Barcellona dell’allenatore tedesco Hansi Flick ha perso 3-0 contro il Monaco, nell’ultima partita di preparazione del club catalano, a cinque giorni dal via del campionato. L’allenatore tedesco ha diretto la sua prima partita casalinga dal suo incarico a maggio, ma dopo i buoni risultati durante il tour americano, inclusa una vittoria contro il Real Madrid, i catalani sono crollati allo Stadio Olimpico nel tradizionale Trofeo pre-campionato Joan Gamper. I monegaschi sono passati in vantaggio a inizio ripresa grazie al centrocampista senegalese Lamine Camara (5′), prima che l’attaccante svizzero Breel Embolo, ben servito da Takumi Minamino, raddoppi rapidamente con una bella palla schiacciata (12′). Flick ha mandato in campo la giovane stella spagnola di Euro-2024, Lamine Yamal, per provare a ridare vita a un Barça senza idee. Ma i tifosi hanno finito per fischiare la loro squadra dopo che il giovane Christian Mawissa ha segnato il terzo gol monegasco a fine partita (41′). Il Barcellona inizia sabato la sua stagione nella Liga con una difficile trasferta a Valencia.

