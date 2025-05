Calcio: il Bologna aspetta il Genoa, ma pensa alla festa

agenzia

Pedrola torna in gruppo, ai box Odgaard ed Erlic

BOLOGNA, 22 MAG – Il Bologna ha ripreso ieri gli allenamenti, dopo due giorni liberi seguiti alla sconfitta di Firenze. I rossoblù chiuderanno sabato al Dall’Ara la stagione ospitando il Genoa: in programma una celebrazione post partita per la conquista della Coppa Italia. Intanto, in vista dell’ultima gara, Italiano recupera Pedrola, rientrato in gruppo, mentre si allena a parte Odgaard, a causa della pubalgia, e resta ai box Erlic ancora alle prese con la lesione muscolare al polpaccio. I rossoblù sono ormai fuori dalla corsa Champions, ma con la Coppa Italia in bacheca che garantisce la partecipazione alla prossima Europa League, pensano già alle celebrazioni, con la parata su pullman scoperto organizzata per le vie della città per domenica e la cena di fine stagione in programma lunedì sera.

