Calcio: il Bologna chiude il ritiro incassando 4 gol dal Bochum

agenzia

Nel triangolare di Bolzano battuto il Sudtirol con gol di Erlic

BOLOGNA, 03 AGO – Suona l’allarme difesa in casa Bologna, nel giorno in cui i rossoblù di Vincenzo Italiano chiudono il ritiro in Alto Adige. Lo fanno con un tonfo pesante: 4-0 contro il Bochum, formazione della Bundesliga tedesca, all’interno di un triangolare che ha visto coinvolto anche il Sudtirol, formazione di serie B. Prima sconfitta dell’estate e quattro gol incassati in 54 minuti contro i tedeschi per il Bologna, all’interno di un match della durata di un’ora, con Orsolini e compagni già sotto di 2 reti dopo 8 minuti. Fase difensiva da sistemare, aspettando il rientro di Lucumi dalle vacanze e gli esami (il colombiano ha accusato un infortunio nell’ultima Copa America) ma pure l’acquisto del sostituto di Calafiori. I primi segnali di una scarsa tenuta difensiva erano arrivati nel 3-3 contro l’Asteras Tripolis, con il Bochum il Bologna affonda: Sissoko Broschinski a segno in avvio, complici errori ripetuti. Italiano schiera De Silvestri, Beukema, Ilic e Lykogiannis e Ravaglia in porta, che sbaglia l’uscita e regala il 3-0 sempre a Broschinski, mentre De Wit chiude i conti. Nella seconda partita del triangolare, esordio con gol per il centrale Erlic, arrivato dal Sassuolo, da azione d’angolo. Cala il livello dell’avversario e sale quello dei rossoblù, schierati da Italiano con Skorupski tra i pali, Posch, Erlic, Beukema e Lykogiannis al pronti via. Ma il segnale che in casa rossoblù ci sia qualcosa da sistemare dietro resta. Aspettando l’integrazione dell’attaccante olandese Dallinga nel sistema rossoblù, in questo ritiro si è fatto notare l’attaccante argentino classe 2004, Santiago Castro, con 4 reti in altrettante amichevoli, risparmiato dal triangolare per una botta subita contro l’Asteras Tripolis. Italiano aspetta Miranda ed El Azzouzi, che si affronteranno nelle semifinali alle olimpiadi con Spagna e Marocco, oltre al nuovo difensore, gli acciaccati Karlsson e Urbanski e gli infortunati Aebischer, Lucumi e capitan Ferguson, che completerà tra settembre e ottobre la rieducazione al ginocchio operato ad aprile. Martedì la ripresa degli allenamenti a Casteldebole e nel prossimo week end amichevole a Maiorca di rifinitura in vista dell’esordio in campionato con l’Udinese.

