Calcio: il Cagliari negli Usa con Viola, Kingstone e Ciocci

La Primavera di Pisacane in trasferta con rinforzi anche da Cina

CAGLIARI, 28 MAG – Il Cagliari del 2025 quasi come i Mustang Chicago del 1967, la formazione rossoblù composta da titolari e giovani che partecipò, quasi sessant’anni fa, a un campionato negli Usa. Il club sardo aveva già partecipato al torneo, ma in tandem con il Como e con i soli ragazzi della Primavera. Questa volta il Cagliari parteciperà da solo: ci saranno molti dei protagonisti della Coppa Italia con il mister Pisacane. Ma con qualche rinforzo: partiranno negli States anche Ciocci, Viola e Kingstone. Più Cavuoti, di ritorno dal prestito alla Feralpisaló e alcuni giovani calciatori provenienti dall’Academy cinese di Xiapu. Il mini campionato, The Soccer Tournament (TST), sarà una competizione di calcio a 7 che si disputerà dal 4 al 9 giugno a Cary, North Carolina. Parteciperanno anche West Ham, Villarreal, Borussia Dortmund, Club América, Bournemouth e Atlético Madrid. Il Cagliari sarà l’unico club italiano a prendere parte al torneo. Sono 48 le squadre ai nastri di partenza, divise in 12 raggruppamenti da 4. Il Cagliari, inserito nel girone B, debutterà al Tst 2025 contro l’Hoosier Army mercoledì 4 giugno alle 12.30 (orario locale). Sempre mercoledì 4, alle 20.15, i rossoblù scenderanno in campo contro il Cardinal Legacy. Giovedì 5 giugno la sfida al City Soccer FC (ore 19.30). Passano al turno successivo le prime 2 squadre di ogni girone, più le 8 migliori terze. “Essere per il secondo anno consecutivo al TST è motivo di stimolo per il Cagliari – spiega Stefano Melis, direttore generale del Cagliari Calcio- affrontiamo un torneo di altissimo livello, ricco di opportunità non solo tecniche, ma anche di brand awareness e relazioni. Sarà una bella sfida, molto stimolante, rappresentare l’intera Serie A e il calcio italiano in questo contesto”. Gli altri giocatori sono già in vacanza: appuntamento per la ripresa ad Assemini a metà luglio. Poi ritiro nel nord Italia: la nuova sede (ancora da ufficializzare) dovrebbe essere Ponte di Legno.

