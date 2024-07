Calcio: il calendario della Serie B il 10 luglio a La Spezia

agenzia

Sarà presentato anche il pallone della competizione

ROMA, 08 LUG – Mercoledì 10 luglio prenderà ufficialmente il via la nuova stagione sportiva della Serie BKT 2024/2025 con la presentazione del calendario, nuovamente asimmetrico, organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B in sinergia con la società Spezia Calcio. Location dell’evento, la centralissima Piazza Europa a La Spezia, in cui verranno svelate le 38 giornate della 93a edizione del “Campionato degli Italiani”. Come sempre, una delle venti città del torneo sarà protagonista della kermesse per testimoniare ancora una volta il legame inscindibile fra la LNPB e i territori della penisola. Confermata la volontà del presidente Mauro Balata di valorizzare i luoghi simbolo del Paese e, in particolare, quello delle città che compongono la Serie BKT. Durante l’evento verrà presentato il nuovo Kombat™ Ball Serie BKT 2024/2025, disegnato anche quest’anno da Kappa©, che rappresenta la partnership rinnovata per l’ottavo anno consecutivo con l’azienda torinese a dimostrazione di un rapporto ormai consolidato. Il pallone è un concentrato di tecnologia e aerodinamicità che offre un grip migliorato e un controllo ottimale su ogni tipo di superficie. La serata, condotta da Barbara Cirillo e dallo spezzino Dario Vergassola, sarà arricchita da momenti di spettacolo e intrattenimento con la band dei Malvax, ma anche da ospiti del mondo calcistico come Antonio Di Natale, Daniele Cacia e Marco Sansovini per ricordare la missione della B di valorizzare giocatori in ambito nazionale, tre goleador che hanno segnato molto in B contribuendo allo spettacolo di questo campionato. L’evento verrà trasmesso alle ore 19 sui canali social della Lega B, YouTube e Facebook, e dal portale Sport Mediaset.

