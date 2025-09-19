Calcio: il campionato francese visibile in Italia su Ligue 1+

agenzia

Esordisce oggi il canale lanciato dalla Lega calcio transalpina

ROMA, 19 SET – Da oggi, il campionato di Ligue 1 è visibile in Italia anche tramite Ligue 1+, il nuovo canale lanciato in estate dalla Lega calcio francese per trasmettere le partite in diretta e altri contenuti. L’inizio delle trasmissioni in Italia segue l’analoga espansione già avvenuta nel Regno Unito, e in Irlanda. Ligue 1+ si presenta subito con la partita dell’anno, le Classique, tra l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi e il Paris Saint Germain, in programma domenica prossima. Ligue 1+ sarà disponibile a 9,99 euro al mese su web, dispositivi mobili e su tutte le principali applicazioni per smart TV, con ulteriori modalità di accesso che verranno annunciate al più presto. Fino alla fine del mese, sarà attiva un’offerta speciale che consentirà ai tifosi di acquistare un abbonamento stagionale a 59,99.

