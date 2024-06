Calcio, il Catania affida la direzione sportiva a Daniele Faggiano

il futuro rossazzurro

Daniele Faggiano è il nuovo direttore sportivo del Catania Football Club: lo ha annunciato la società rossazzurra. L’accordo prevede un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva. Il Catania presenterà ufficialmente il nuovo direttore sportivo nel corso di una conferenza stampa la prossima settimana.

Originario della provincia di Lecce, 46 anni, dopo una breve esperienza come portiere, già a 25 anni inizia la carriera di dirigente sportivo nella categoria dilettanti. In Sicilia ha avuto esperienze professionali a Trapani (nel 2012) e a Palermo in Serie a (nel 2016). Altri impegni a Parma, con il Genoa e con la Sampdoria.