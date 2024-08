Calcio: il Como a Udine conferma Cutrone e Belotti in attacco

agenzia

Fabregas cerca punti contro i friulani dopo il pari di Cagliari

MILANO, 29 AGO – Dopo il primo punto guadagnato, contro il Cagliari nell’ultima giornata, il Como va a caccia di conferme contro l’Udinese. Cesc Fabregas visti i risultati ottenuti, dovrebbe confermare almeno in parte l’undici che ha ben figurato nel pari in Sardegna. In attacco quindi terminali offensivi Cutrone – autore del gol del pari di Cagliari – e Belotti. A centrocampo ci sarà Mazzitelli, ormai recuperato, con Strefezza, ballottaggio poi tra Da Cunha e Paz e tra Braunoder e Perrone. Sergi Roberto dovrebbe invece entrare a partita in corso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA