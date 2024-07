Calcio: il difensore Luperto dall’Empoli al Cagliari

agenzia

Si sblocca la trattativa, visite mediche per il giocatore

CAGLIARI, 06 LUG – Il difensore Sebastiano Luperto dall’Empoli al Cagliari: non è ancora ufficiale, ma oggi sono in programma le visite mediche. La trattativa, che nei giorni scorsi si era arenata su alcuni dettagli, si è sbloccata ieri quasi in concomitanza con la ‘liberatoria’ che ha consentito poi al club sardo di annunciare la firma del nuovo mister Davide Nicola. Dopo le visite mediche, prevista la firma del contratto: lunedì il centrale dovrebbe essere regolarmente a disposizione del tecnico. Intanto, con l’arrivo di Nicola la società rossoblu potrebbe perfezionare anche altri tre acquisti: Zortea e Piccoli dall’Atalanta e Felici dalla Feralpisaló.

