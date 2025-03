Calcio: il Lione vuole tenere Fonseca nonostante la squalifica

agenzia

Presidente Textor: "Punizione troppo severa. Tue scuse sincere"

ROMA, 06 MAR – “Tu sei l’uomo giusto per l’Olympique Lione”: il presidente-proprietario dell’OL, John Textor, ha dichiarato sul suo account Instagram di voler mantenere Paulo Fonseca al suo posto di allenatore, nonostante la sospensione di quest’ultimo fino alla fine di novembre. “Buon compleanno Paulo! Sono con te oggi, e sempre. Hai fatto un errore… le tue scuse erano sincere… E la tua punizione è chiaramente troppo severa. Sei l’uomo giusto per l’OL e noi persevereremo. Forza, OL!”, ha scritto l’americano. Paulo Fonseca è stato sospeso mercoledì dalla panchina e dallo spogliatoio dell’arbitro fino al 30 novembre dalla commissione disciplinare per aver minacciato testa a testa l’arbitro della partita di Ligue 1 OL-Brest (2-1) lo scorso fine settimana. Il Lione giocherà stasera a Bucarest contro il FCSB nella gara di andata dell’Europa League, con Fonseca in panchina: la sospensione infatti non si applica per ora alle competizioni europee. A partire da domenica a Nizza per una partita importante contro i terzi della Ligue 1, il tecnico di 52 anni dovrà seguire la sua squadra dalla tribuna.

