Calcio: il Manchester United vuole Todibo, la Uefa lo blocca

agenzia

Club inglese e Nizza di Ineos, entrambe giocheranno l'E. League

ROMA, 20 GIU – Il Manchester United era molto interessato a ingaggiare Todibo, difensore centrale del Nizza, arrivando ad offrire 40 milioni di euro. Di questi, il 20% sarebbe andato al Barcellona, ;;ma la Uefa ha bloccato il trasferimento in Premier del 24enne nazionale francese perché il gruppo INEOS è proprietario sia del Nizza che del Manchester United. Entrambe le squadre giocheranno in Europa League la prossima stagione ed il regolamento Uefa chiarisce che non possono esserci trasferimenti tra club della stessa proprietà che giocano nella stessa competizione.

