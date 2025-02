Calcio: il Milan presenta Gimenez, pronta la maglia numero 7

agenzia

Il neo acquisto messicano è arrivato dal Feyenoord

MILANO, 04 FEB – Si terrà a Casa Milan alle 12 – e non alle 15.30 come previsto in un primo momento – la conferenza stampa per la presentazione del neo acquisto Santiago Tomás Gimenez dal Feyenoord Rotterdam. Lo ha comunicato la società rossonera. L’attaccante messicano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 e vestirà la maglia numero 7.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA