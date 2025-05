Calcio: il Napoli rinnova il contratto a Juan Jesus

agenzia

"Città è una parte di me. Il popolo vive il calcio col cuore"

NAPOLI, 30 MAG – E’ il rinnovo di contratto di Juan Jesus il primo annuncio del Napoli in vista del prossimo campionato. Il 33enne difensore brasiliano ha rinnovato il contratto che lo tiene in azzurro anche per la prossima stagione, prolungando l’avventura in azzurro cominciata nella stagione 2021/22 che lo ha portato a vincere due scudetti con la squadra partenopea. Il Napoli ha esercitato il diritto di opzione e ha oggi prolungato il contratto del difensore azzurro per la stagione 2025/26, in cui continuerà ad essere un sostituto importante per la difesa e anche un uomo-spogliatoio che ha tenuto molto unito il gruppo della squadra insieme a Di Lorenzo e Politano. “Sono felice e orgoglioso – scrive Juan Jesus sui social commentando il rinnovo – di continuare a vestire questa maglia. Napoli è diventata casa, una parte di me. Qui ho trovato una squadra, una famiglia, un popolo che vive il calcio con il cuore. Voglio ringraziare la società per la fiducia, il direttore per la stima e la chiarezza, e soprattutto il mister Conte e tutto il suo staff per l’energia, la mentalità e la voglia di costruire qualcosa di importante. Grazie ai miei compagni per il cammino condiviso e a voi tifosi che ogni giorno ci fate sentire cosa vuol dire rappresentare questi colori. Il vostro affetto si sente, sempre. Non vedo l’ora di ricominciare. Di lottare, sudare, dare tutto. Perché rappresentare il Napoli è un onore, e farlo ancora per un altro anno è una gioia immensa. Ci vediamo presto. Forza Napoli, sempre”. Il prossimo candidato al rinnovo del contratto in scadenza è il portiere Meret, che ha un contratto fino al 30 giugno di quest’anno e rimarrà con ogni probabilità a difendere la porta azzurra.

