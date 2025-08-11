Calcio: il Napoli saluta Raspadori, “grazie Jack”

agenzia

Nel club azzurro 109 presenze, 18 gol e 10 assist

NAPOLI, 11 AGO – Il Calcio Napoli in una nota ufficializza la cessione a titolo definitivo di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid, e ricorda alcune tappe della sua militanza nel club azzurro. “Il 28 agosto 2022 Jack fa il suo esordio in azzurro, in occasione del pareggio del Franchi contro la Fiorentina. Il 10 settembre il suo primo indimenticabile sigillo al Maradona, decidendo nei minuti finali la partita contro lo Spezia. Quattro giorni dopo Jack sigla la sua prima rete in Champions, nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers. Con il Napoli ha collezionato 109 presenze, firmando 18 gol e 10 assist, contribuendo alla conquista di due scudetti. Grazie, Jack!”.

