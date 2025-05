Calcio, il Palermo eliminato dalla Juve Stabia: resta in serie B

Campionati

Già finito il sogno serie A del Palermo, che nella prima partita di playoff di B, in casa della Juve Stabia, aveva solo un risultato per andare avanti, la vittoria. I campani, invece, si sono imposti 1-0. Decisiva la rete di Adorante, al 22′ del secondo tempo: un lancio di Pierobon, fuori misura il difensore rosanero Baniya e nulla da fare per Audero, portiere del Palermo. È l’epilogo di una stagione che vedeva la formazione rosanero tra le candidate alla promozione nella massima serie di calcio, ma che è finita con una squadra confusa e senza mordente, contestata dagli ultras. Il Palermo non è mai stato in corsa per le prime due posizioni, che avrebbero garantito il salto di categoria diretto, e ha concluso la regular season all’ottavo posto. E questa eliminazione sembra segnare il destino della guida tecnica: Alessio Dionisi, in bilico più volte nel corso della stagione, non sarà con ogni probabilità l’allenatore per il prossimo campionato di serie B. Nel primo tempo, per i padroni di casa, Floriani aveva colpito il palo al 30′, mentre per il Palermo era stato pericoloso Pohjanpalo, per lui esterno della rete al 39′. Nella ripresa la squadra di Dionisi non è andata al di là di una punizione pericolosa di Brunori e di qualche fiammata nel finale, con Ceccaroni, ma senza mai dare l’impressione di potere qualificarsi per il turno successivo dei playoff.

