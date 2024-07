Calcio, il Palermo vince 10 a 0 nel primo test stagionale contro la Rappresentativa Lnd Sondrio

Sport

La squadra allenata da Alessio Dionisi ha sostenuto la prima amichevole precampionato

Vittoria per 10-0 del Palermo nel primo test stagionale contro la Rappresentativa Lnd Sondrio. La squadra allenata da Alessio Dionisi sul campo del centro di preparazione olimpica di Acquagrande nel ritiro di Livigno ha sostenuto la prima amichevole precampionato do una settimana di allenamenti.In gol nel primo tempo Ranocchia al 15′, raddoppio di Brunori al 23′ poi doppietta di Insigne al 29′, su rigore concesso per fallo su Ranocchia, e al 30′. Nel secondo tempo in gol Corona al 4′ e al 45′, Di Mariano al 19′, Fella al 26′, Di Francesco al 39′ e Buttaro al 43′.Dionisi ha schierato il suo primo Palermo con il 4-3-3: in porta Gomis; in difesa Diakitè, Lucioni, Peda e Buttaro; a centrocampo Vasic, Gomes e Ranocchia; in attacco Insigne, Brunori e Di Mariano. Nel corso del secondo tempo spazio per tutti i giocatori della panchina. A rimanere in campo per novanta minuti i soli Peda e Buttaro.

