Calcio: il Pescara si risveglia in B dopo una notte di festa

Baldini, 'quando parlavo di promozione in molti ridevano'

Dopo il brivido di una vittoria ai calci di rigore contro la Ternana e una notte di festeggiamenti, il Pescara si è risvegliato in serie B dopo cinque stagioni. E celebra i due eroi della notte dell’Adriatico: l’allenatore Silvio Baldini e il portiere scuola Milan Alessandro Plizzàri. “Voglio dedicare questa vittoria – ha detto Baldini – a tutti quegli allenatori che quest’anno non hanno potuto portare a termine il loro lavoro. Se il Pescara ha vinto lo deve al presidente Daniele Sebastiani. Sta sulle scatole a tutti ma lui mi ha difeso sempre, soprattutto quando mi volevano cacciare. Dovrei adeguarmi alla contestazione ma non lo faccio perché non mi appartiene. Ora sul carro dei vincitori ci salgono tutti. Quando parlavo di magia e dicevo che avrei riportato il Pescara in B molti si misero a ridere”. Nonostante la promozione in B, Baldini dovrebbe lasciare l’Abruzzo.

