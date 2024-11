Calcio: il Piacenza cambia due allenatori in un giorno

agenzia

Decisione da record per la squadra che gioca in serie D

PIACENZA, 20 NOV – È probabilmente un record quello stabilito ieri dal Piacenza Calcio che milita nel campionato di serie D: due allenatori cambiati nello stesso giorno. In mattinata la società emiliana ha comunicato di aver ingaggiato Simone Bentivoglio per sostituire Carmine Parlato, a sua volta subentrato il 7 ottobre scorso a Stefano Rossini. Bentivoglio ha diretto l’allenamento di ieri pomeriggio ma in serata la dirigenza ha annunciato di aver rescisso il contratto con lui e di avere richiamato Stefano Rossini che già oggi siederà sulla panchina biancorossa nella sfida di Coppa Italia contro il Villa Valle. Decisiva per la cacciata-lampo di Bentivoglio la durissima protesta dei tifosi, che hanno affrontato il nuovo tecnico e la dirigenza sul campo d’allenamento nel pomeriggio minacciando di disertare in massa le partite. I tifosi, infatti, non accettavano l’arrivo di un allenatore coinvolto nel 2011 nel caso del calcioscommesse, in cui Bentivoglio patteggiò una sospensione di 13 mesi. Soprattutto perché a fare il suo nome era stato l’ex del Piacenza Carlo Gervasoni, radiato per calcioscommesse e protagonista di una delle pagine più buie della storia ultra centenaria del club emiliano, che fra gli anni novanta e i primi duemila ha militato per otto stagioni in serie A.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA