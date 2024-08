Calcio: il PIF saudita entra nel calcio Usa, intesa con Concacaf

agenzia

Accordo in vista dei Mondiali 2026 in programma in Nord-America

ROMA, 15 AGO – Il Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita (Pif) ha firmato un accordo di partnership con l’organo di governo del calcio nordamericano Concacaf, prima dei Mondiali 2026 di calcio che saranno ospitati da Canada, Messico e Usa. L’accordo offre supporto per la Concacaf (Confederazione del Nord, Centro America e Associazione dei Caraibi di Calcio) per le competizioni maschili, femminili e giovanili della nazionale e delle squadre. Segue gli investimenti del Pif in altri settori del calcio globale, il tennis e il sostegno alla Liv Golf, un concorrente del Pga Tour e dell’European Tour. In un comunicato che annuncia la mossa, Concacaf e Pif hanno detto che l’obiettivo dell’accordo è quello di stimolare la crescita nello sport in tutte le 41 federazioni Concacaf. Stati Uniti, Messico e Canada ospiteranno insieme la Coppa del Mondo 2026. “Siamo lieti di collaborare con la Concacaf mentre la confederazione entra in un periodo emozionante”, ha detto Mohammed AlSayyad, responsabile del marchio aziendale della Pif. La Concacaf afferma che l’investimento, che non è stato descritto in dettaglio, sosterrà un aumento del numero di campionati ufficiali giovanili da disputare nei prossimi anni. “Siamo molto lieti di annunciare questa nuova partnership strategica che sosterrà la confederazione nello sviluppo del calcio a tutti i livelli nella nostra regione – ha dichiarato il presidente della Concacaf e vicepresidente della Fifa Victor Montagliani – L’interesse per lo sport sta crescendo rapidamente nella nostra confederazione e raggiungerà nuove vette mentre le principali competizioni della Concacaf si svolgeranno nei prossimi due anni e ci avvicineremo alla più grande Coppa del Mondo Fifa che si terrà nella nostra regione nel 2026”. Il crescente coinvolgimento dell’Arabia Saudita nello sport globale non è stato privo di controversie, con i critici che affermano che si tratta di un mezzo per “smacchiare” la sua situazione dei diritti umani. All’inizio di quest’anno, le leggende del tennis Martina Navratilova e Chris Evert hanno preso la decisione di ospitare nel paese arabo le prestigiose Wta Finals che chiudono la stagione.

