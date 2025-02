Calcio: il Rimini ospita l’Integrity Tour della serie C

agenzia

Prosegue il progetto di contrasto alle pratiche di match fixing

ROMA, 07 FEB – Quarta uscita stagionale per l’Integrity Tour. Il progetto di contrasto alle pratiche di match fixing organizzato da Lega Pro e Sportradar AG in collaborazione con l’Aic, é stato ospitato dal Rimini Football Club. L’incontro formativo, a cui hanno preso parte i componenti della prima squadra e le formazioni primavera e under 17 della società romagnola, alla presenza del direttore generale Giuseppe Geria e del Segretario Generale Marco Mercuri, è stato presieduto da un parterre di relatori composto dal Segretario Generale di Lega Pro, Emanuele Paolucci, dal Presidente dell’Aic, Umberto Calcagno, dal Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG, l’avvocato Marcello Presilla, da Alice Fraccari della Segreteria Generale di Lega Pro e da Matteo Brighi e Andrea Fiumana, referenti Aic.

