Calcio: il Torino ufficializza Simeone, contratto fino al 2028
Il Cholito è sbarcato in prestito con obbligo di riscatto
TORINO, 07 AGO – È anche arrivata l’ufficialità, Giovanni Simeone è un nuovo calciatore del Toro. “Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva” fa sapere il club granata attraverso una nota ufficiale. Il Cholito approda dal Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto in un’operazione da circa otto milioni di euro complessivi. Dopo i due scudetti in tre anni vinti con i partenopei, per l’argentino classe 1995 inizia così la nuova avventura sotto la Mole, nel Toro.
