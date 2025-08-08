Calcio: il Torino va a Valencia, convocato anche Zapata

agenzia

Ultimo test, prima chiamata per Simeone e si rivede il capitano

TORINO, 08 AGO – Il Torino è partito per Valencia e domani sera alle 21 i granata affronteranno gli spagnoli allo stadio Mestalla nel Trofeo Naranja. Tra i convocati del tecnico Baroni figura anche capitan Zapata, alla prima chiamata dopo il brutto infortunio al ginocchio patito a inizio ottobre 2024. C’è l’ultimo arrivato Simeone, così come il portiere Israel ha recuperato dopo la botta in testa subita durante l’amichevole contro il Monaco. Tra gli assenti invece si segnala Masina, fermato da una lieve sofferenza muscolare.

